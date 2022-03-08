Відбулася зустріч Зеленського і Дуди - про що домовилися президенти

16:04 12 жовтень Київ, Україна





Передає пресслужба Офісу президента.



Президенти спільно підкреслили важливість українсько-польських двосторонніх відносин, "які мають характер стратегічного партнерства". Президент України Володимир Зеленський і його польський колега Анджей Дуда обговорили двосторонні відносини, питання безпеки та євроатлантичні прагнення України.Передає пресслужба Офісу президента.Президенти спільно підкреслили важливість українсько-польських двосторонніх відносин, "які мають характер стратегічного партнерства".



"Ми наголошуємо на необхідності посилення міжнародного співробітництва для подолання нових викликів і загроз", - сказано в заяві.



Про що ще домовилися президенти:



Ексгумація жертв політичних репресій

У заяві зазначено, що сторони дійшли згоди щодо необхідності забезпечення можливості пошуку і ексгумації жертв політичних репресій в Україні та Польщі.



Президенти України і Польщі заявили, що засуджують акти наруги над українськими пам'ятками культури та місцями пам'яті в Польщі і польськими пам'ятками культури та місцями пам'яті в Україні, а також закликають відповідні органи влади здійснювати належну опіку над ними.



Крім того, президенти заявили, що будуть співпрацювати в сфері захисту прав національних меншин в Україні та Польщі, зокрема, в галузі освіти.

"Основи функціонування шкіл польської меншини в Україні та шкіл української меншини в Польщі будуть врегульовані угодою між нашими урядами в окремому порядку", - сказано в заяві.



Вони заявили, що гуманітарне та культурне співробітництво залишається важливою частиною двостороннього порядку денного. За словами президентів, співпраця буде спрямована на розробку нових ініціатив і реалізацію спільних проєктів в сферах освіти, науки, охорони здоров'я, спорту, молодіжних обмінів, туризму.



"Разом проти РФ"

У заяві сказано, що Україна і Польща домовилися про співпрацю в частині "деокупації" Криму і Донбасу.



"Республіка Польща підтверджує свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказано в заяві.



Зеленський подякував Дуді за практичну підтримку "євроатлантичних прагнень України", перш за все, в процесі реформування національного сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО. Обидві сторони підкреслили важливість надання альянсом Україні статусу партнера з розширеними можливостями.



Крім того, президенти заявили про необхідність подальшого розвитку можливостей і потенціалу литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.



Економічне співробітництво

Президенти підкреслили важливість взаємовигідного економічного співробітництва. Вони планують активізувати роботу українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.



"Інтересам обох держав відповідає зростання обсягів взаємних інвестицій в Україні та Польщі, для чого важливо створювати сприятливі умови для ведення бізнесу", - сказано в заяві.



Зеленський і Дуда заявили, що також будуть співпрацювати в енергетичній сфері "для зміцнення енергетичної безпеки в регіоні та Європі в цілому", а також в транспортних та інфраструктурних сферах.



Польща підтримує поглиблення співпраці України з ініціативою "Триморья". Це неформальна платформа співпраці 12 країн Центральної та Східної Європи, розташованих між Балтійським, Чорним і Адріатичним морями (Польща, Хорватія, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Румунія, Болгарія та Австрія). Вона була ініційована в 2015 році Польщею та Хорватією.