Змагання з тріатлону - де в Києві обмежать рух транспорту

21:38 23 липня Київ, Україна

У суботу та неділю в столиці очікуються незначні пробки - причиною цього стане турнір з тріатлону.



Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.



"Спортивні змагання триватимуть два дні: 24 липня, в суботу, на Трухановому острові відбудеться Hoka забіг 5 км і дитячі старти, а 25 липня, в неділю - індивідуальний заплив на 1,9 км і тріатлонний старт на дистанції 70.3, що включає етап плавання (1,9 км), етап велогонки (90 км) і етап бігу (21 км)", - йдеться в повідомленні.



Уточнюється, що Контрактова площа буде перекрита з 5:00 24 липня до 22:00 25 липня, вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) - з 05:00 24 липня до 22:00 25 липня, Поштова площа (причал № 2-10) - з 5:00 24 липня до 22:00 25 липня, вул. Труханівська - 24 липня з 16:00 до 20:00.



При цьому 25 липня будуть перекриті Боричів узвіз - з 07:00 до 15:30, Володимирський узвіз (в напрямку Поштової площі) - з 07:00 до 15:30, вул. Набережно-Хрещатицька (в напрямку Гаванського моста) - з 07:00 до 13:30, Гаванський міст (в напрямку Північного моста) - з 07:00 до 13:30, вул. Набережно-Рибальська (в напрямку Північного моста) - з 07:00 до 13:30, Набережне шосе (в напрямку Гаванського моста) - з 07:00 до 13:30, вул. Труханівська - з 7:00 до 15:30, вул. Петра Сагайдачного - з 07:00 до 15:30, поворот з моста Метро на Набережне шосе (в бік Подолу) - 07:00 до 13:30, поворот з моста Патона на Набережне шосе (в бік Подолу) - 07:00 до 13:30, поворот з вул. Електриків на вул. Набережно-Рибальську - з 07:00 до 13:30.



"Рух на Набережному шосе в бік ст. М. "Видубичі", рух на вул. Набережно-Рибальській і Гаванському мосту в бік вул. Нижній і Верхній Вал обмежений не буде. Рух в цих напрямках буде відкрито в звичайному режимі", - відзначають в КМДА.