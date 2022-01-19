Згідно з даними ЦРУ, Росія хоче втрутитися у вибори президента США

07:17 04 вересень Київ, Україна

Дані ЦРУ підтверджують факт втручання Росії в проведення виборів президента США , про це заявив Глава комітету Конгресу з розвідки, представник демократів Адам Шифф.

Американська розвідка впевнена, що Росія продовжує "підривати довіру суспільства", втручаючись у внутрішню політику США і поставивши під сумнів результати голосування поштою через епідемію коронавірусу.



«По-перше, Росія знову хоче втрутитися в наші вибори президента. По-друге, заяви РФ звучать устами президента Дональда Трампа та генпрокурора Вільяма Барра», - заявив Шифф.



Вибори президента США заплановані на 3 листопада. Переможець повинен приступити до виконання обов'язків у січні 2021 року. Суперником Дональда Трампа стане Джо Байден.