Угода Путіна, Алієва і Пашиняна. Російські миротворці в Карабаху

05:32 10 листопада Київ, Україна

Відповідно до угоди, укладеної напередодні Путіним, Алієвим та Пашиняном, РФ направить в Нагірний Карабах 1960 російських миротворців, стрілецьку зброю і військову техніку. Одночасно з розміщенням російських військ будуть виведені вірменські збройні сили.



У тексті угоди зазначається: "Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.



Підкреслюється, що "Миротворчий контингент Російської Федерації розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації - 5 років з автоматичним продовженням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити застосування цього положення".



Також йдеться про те, що "З метою підвищення ефективності контролю за виконанням Сторонами конфлікту домовленостей розгортається миротворчий центр по контролю за припиненням вогню".



Основу російського контингенту складуть підрозділи 15-ої окремої мотострілецької (миротворчої) бригади Центрального військового округу, повідомили у військовому відомстві.



"Вибуття російського миротворчого контингенту з аеродрому Ульяновськ здійснюється літаками військово-транспортної авіації Іл-76", - сказали в Міноборони РФ.