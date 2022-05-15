Вперше за 6 років в Авдіївку вирушив поїзд

В Україні відновлено залізничне сполучення "Київ - Авдіївка", вперше з 2014 року в Авдіївку Донецької області вирушив поїзд "Маяк".
Про це повідомляє пресцентр Укрзалізниці 14 грудня.
В урочистій церемонії запуску поїзда взяли участь міністр інфраструктури України Владислав Криклій та керівник філії "Пасажирська компанія", в.о. члена правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.
В урочистій церемонії запуску поїзда взяли участь міністр інфраструктури України Владислав Криклій та керівник філії "Пасажирська компанія", в.о. члена правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.
Також, під час церемонії, перший пасажир поїзда «Маяк» був нагороджений сертифікатом на безкоштовну поїздку.
Поїзд «Маяк» курсуватиме щодня за розкладом:
- відправлення з Києва в Авдіївку - 19:19;
- відправлення з Авдіївки до Києва - 21:15.
До складу поїзда входять два купейних і три плацкартних фірмових вагонів 2-го класу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі