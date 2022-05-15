Вперше за 6 років в Авдіївку вирушив поїзд

09:31 14 грудня Київ, Україна

В Україні відновлено залізничне сполучення "Київ - Авдіївка", вперше з 2014 року в Авдіївку Донецької області вирушив поїзд "Маяк".

Про це повідомляє пресцентр Укрзалізниці 14 грудня.



В урочистій церемонії запуску поїзда взяли участь міністр інфраструктури України Владислав Криклій та керівник філії "Пасажирська компанія", в.о. члена правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

"З'єднуємо українців не тільки дорогами, а й залізницею... з Києва вирушив перший потяг "Маяк" в Авдіївку. Раніше поїзд слідував тільки до станції Покровськ, тепер його маршрут продовжений", - повідомив Криклій.

Також, під час церемонії, перший пасажир поїзда «Маяк» був нагороджений сертифікатом на безкоштовну поїздку.



Поїзд «Маяк» курсуватиме щодня за розкладом:

відправлення з Києва в Авдіївку - 19:19;

відправлення з Авдіївки до Києва - 21:15.

До складу поїзда входять два купейних і три плацкартних фірмових вагонів 2-го класу.