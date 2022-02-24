Соцопитування: українці знають своїх мерів, але мало знайомі з місцевими депутатами

11:47 01 жовтень Київ, Україна

Соціологічна група Рейтинг оприлюднила результати опитування, яке проводилося 25-28 вересня, тема опитування "Місцеві вибори".



Велика частина (90%) українців знають, хто є головою в їхньому місті/селі, а ось місцевих народних депутатів знають тільки 47% опитаних. З главою місцевої ради особисто знайомі 60%, з нардепами на місцях - приблизно третина респондентів. Про це свідчать результати опитування групи Рейтинг.

















Чинного мера на майбутніх місцевих виборах готові підтримати лише третина опитаних (31%), ще приблизно стільки ж (34%) хотіли б бачити на цій посаді іншого кандидата, і ще 35% респондентів не визначилися. Чинного мера на майбутніх місцевих виборах готові підтримати лише третина опитаних (31%), ще приблизно стільки ж (34%) хотіли б бачити на цій посаді іншого кандидата, і ще 35% респондентів не визначилися.













Близько половини українців (45%) вважають, що кандидат на посаду міського/сільського голови повинен розв’язувати поточні проблеми, інша половина опитаних (43%) думають, що важливіше займатися стратегією розвитку населеного пункту.







Опитування проводилося 25-28 вересня серед 5000 українців у віці 18 років і старше за допомогою телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Похибка вибірки не більше 1,4%.