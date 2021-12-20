Соцопитування: більшість українців підтримують санкції РНБО проти проросійських телеканалів Медведчука

17:22 16 березень Київ, Україна

Думки українців щодо санкцій проти кума Путіна Віктора Медведчука і його проросійських телеканалів розділилися.

Про це свідчать дані опитування, проведеного "Центром Разумкова".



45% опитаних відповіли, що добре знають про санкції щодо Медведчука, ще 41,5% - "дещо чули про це", а 13% - що "вперше про них чують".



Серед усіх опитаних 54% підтримують введення цих санкцій (серед тих, хто знав про ці санкції ще до проведення соціологічного опитування - 61%), не підтримують ці санкції - відповідно 21% і 23%.



63,5% опитаних зазначають, що їхнє ставлення до Медведчука після введення цих санкцій не змінилося, 20% - що воно погіршилося, а 5% - що воно покращилося. 51,5% опитаних відповіли, що їхнє ставлення до Зеленського після введення цих санкцій не змінилося, 21% - що воно покращилося, а 17% - що воно погіршилося.



Крім того, за даними опитування, 46% опитаних підтримують санкції проти телеканалів "пулу Медведчука" (112, NewsOne, ZIK). Не підтримують санкції проти зазначених каналів - 31%.