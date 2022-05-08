Соцопитування: 39,8% українців не задоволені своїм доходом і відчувають матеріальні труднощі

19:49 04 серпня Київ, Україна

Майже 40% українців відчувають матеріальні труднощі через низький рівень доходів.

Про це свідчать опубліковані 4 серпня результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.



38,5% опитаних заявили, що при нинішніх доходах відчувають серйозні матеріальні труднощі.



16,8% респондентів сказали, що на їхній дохід "можна жити".



Ще 3,5% українців комфортно живуть завдяки своїм нинішнім доходам.



Опитування проводилося з 24 липня по 1 серпня серед громадян старше 18 років по всій Україні, крім окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму. Всього опитано 2028 респондентів методом "віч-на-віч" з використанням планшета. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%; 2,9% - для показників, близьких до 25%; 2,2% - для показників, близьких до 12%; 1,5% - для показників, близьких до 5%.



