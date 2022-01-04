Соціальні месенджери в Білорусі: Viber закриває офіс

11:07 23 серпень Київ, Україна

Компанія Viber прийняла стратегічне рішення закрити офіс в Мінську на невизначений час. Це пов'язано не тільки з приватними перебоями в роботі інтернету, але і перш за все - з дотриманням безпечних заходів для співробітників.

Про це повідомила директор з глобального розвитку компанії Rakuten, яка володіє Viber, Анна Знаменська. За її словами, минулого тижня в Білорусі не було інтернету і було ще складніше отримати достовірну інформацію від білоруської команди, перевірити, чи у безпеці вони.

Вона зазначила, що на цьому тижні всього 20% від всіх співробітників почали повертатися на свої робочі місця. Нагадаємо, раніше у всіх джерелах з'явилася інформацій, що по всій Білорусі спостерігаються проблеми з інтернетом: збій роботи відбувається у різних провайдерів.

Організації ЗМІ вимагають від влади країни негайно припинити тиск на пресу, забезпечити безперебійний випуск друкованих видань, розблокувати доступ до заблокованих сайтів.