РНБО ввела санкції проти творців вірусу «Petya»

На закритому засіданні Ради національної безпеки і оборони України обговорювалися не тільки промислово-оборонні стратегії України. Також відомство ввело санкції проти компаній, які здійснювали кібератаки на Україну. Йдеться про 4 компанії і 6 громадян, яких пов'язують з діяльністю спецслужб Російської Федерації.

Ці компанії і люди безпосередньо причетні до розробки компонентів вірусу Petya - займалися адмініструванням, модерацією і здійснювали кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури України.