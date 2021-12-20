РНБО вимагає від Білорусі видачі бійців Вагнера

12:33 30 липень Київ, Україна

Глава РНБО вважає, що відносини України і Білорусі значно поліпшуватися в разі видачі Мінськом громадян України з «Групи Вагнера».

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос запропонував розглянути подачу запиту на видачу громадян України, затриманих у складі групи бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

На переконання Кривоноса, це посилило б нормальні відносини України і Білорусі. Він також зазначив, що вже звертався з цим питанням до Міністерства закордонних справ.

«Не розглянути таку пропозицію, щоб їх нам видали по екстрадиції. Це питання обговорюється, яким чином. Це було б непогано », - зазначив заступник секретаря РНБО.

«Це б посилило нормальні відносини України і Білорусі, дало б поштовх до поліпшення відносин. І відобразило б бажання наших ворогів використовувати територію наших сусідів як плацдарм для дій проти нашої країни », - зазначив Кривонос.