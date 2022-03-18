РНБО провела закрите засідання - подробиці

Рада національної безпеки і оборони провела закриті збори, на яких обговорювалися питання рівня державної секретності. Однак, як повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ, питання можна озвучити, оскільки засідання офіційно закінчено.

Основними завданнями стало рішення військово-технічного співробітництва України з окремими державами. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання РНБО.

Перше питання, яке розглянули на засіданні РНБО - доповідь віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського. Після чого затвердили Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.

"У стратегії закладаються такі важливі напрямки, як вдосконалення системи стандартизації, уніфікації і управління якістю продукції відповідно до стандартів НАТО", - розповів Олексій Данилов.

Стратегія передбачає: