СН: будь-який агресивний крок РФ сьогодні - це гарантоване отримання Україною ПДЧ в НАТО
12:51 12 квітень Київ, Україна
Ескалація Росії на сході України може зіграти українському уряду як допомога, і Україна може отримати План дій щодо членства в НАТО
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Про це заявила нардеп, представниця України в ПАРЄ Людмила Буймистер.
"Ставлення до України змінилося в НАТО дуже давно, багато в чому тут російська агресія допомогла, тому що країни НАТО усвідомили, що в Східній Європі у них є загроза, і ця загроза на кордоні України. Тому був розроблений абсолютно новий механізм, якого раніше не було в структурі роботи НАТО. Це так зване співробітництво з розширеними можливостями", - сказала вона.
Буймистер розповіла, як просувається співпраця з Альянсом.
"Там ми взаємодіємо вже дуже активно з НАТО за 16 напрямами. За 16 - тому, що військова агресія і те брязкання зброєю, яке ми бачимо сьогодні на кордонах - це не самоціль Росії в принципі. Це інструмент для гучних заяв. З іншого боку, ми розуміємо, що будь-який агресивний крок Росії сьогодні - це гарантоване отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО", - сказала вона.
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