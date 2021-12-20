СН: будь-який агресивний крок РФ сьогодні - це гарантоване отримання Україною ПДЧ в НАТО

12:51 12 квітень Київ, Україна

Ескалація Росії на сході України може зіграти українському уряду як допомога, і Україна може отримати План дій щодо членства в НАТО



Про це заявила нардеп, представниця України в ПАРЄ Людмила Буймистер.

"Ставлення до України змінилося в НАТО дуже давно, багато в чому тут російська агресія допомогла, тому що країни НАТО усвідомили, що в Східній Європі у них є загроза, і ця загроза на кордоні України. Тому був розроблений абсолютно новий механізм, якого раніше не було в структурі роботи НАТО. Це так зване співробітництво з розширеними можливостями", - сказала вона.

Буймистер розповіла, як просувається співпраця з Альянсом.