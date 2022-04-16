Смертельна ДТП з вини 17-річного водія: двоє загиблих. ВІДЕО

Легковий ВАЗ-2105, рухаючись на великій швидкості по зустрічній смузі, влетів у вантажний МАН. Дві пасажирки ВАЗу померли миттєво.
Про це повідомляє в суботу, 17 липня, Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Аварія сталася близько 2:55 поблизу села Підберізці Львівського району. 17-річний водій автомобіля ВАЗ-2105 виїхав на зустрічну смугу, де автомобіль зіткнувся з вантажівкою МАН.
"Внаслідок ДТП дві пасажирки ВАЗ загинули на місці події, водія госпіталізували в міську дитячу лікарню Львова", - йдеться в повідомленні.
Причини і обставини події з'ясовують співробітники поліції.
Аварія сталася близько 2:55 поблизу села Підберізці Львівського району. 17-річний водій автомобіля ВАЗ-2105 виїхав на зустрічну смугу, де автомобіль зіткнувся з вантажівкою МАН.
"Внаслідок ДТП дві пасажирки ВАЗ загинули на місці події, водія госпіталізували в міську дитячу лікарню Львова", - йдеться в повідомленні.
Причини і обставини події з'ясовують співробітники поліції.
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