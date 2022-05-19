Смерть мера Кривого Рогу Павлова. Версія суїциду підтверджується

07:04 16 серпня Київ, Україна

Вчора, 15 серпня, на веранді власного будинку в селі Вільне під Кривим Рогом було виявлено тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Поруч з ним знаходилася рушниця.

Директор комунікацій МВС Артем Шевченко повідомив, що у поліції на цей момент є три версії загибелі мера Кривого Рогу.

"Кількість варіантів обмежена: це або вбивство, або самогубство, або необережне поводження зі зброєю. Таке буває", - сказав Шевченко в ефірі телеканалу Україна 24.

"За результатами огляду трупа співробітником судово-медичної експертизи, попередня версія суїцид. Працюють криміналісти, ДСР доступ до камер ще не отримав", - розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко.

За словами голови ОДА, в останній раз він розмовляв з Павловим в п'ятницю, загиблий мер був у гарному настрої.

"Ми обговорювали тарифи, газ, по голосу нічого не віщувало біди. Але ми ж не розуміємо, що йому повідомили в суботу і що відбувалося у нього в душі", - сказав Резніченко.

Однак однопартієць Павлова, нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабинович заявив, що не вірить у самогубство мера Кривого Рогу.

"Якщо нам зараз почнуть розповідати, що весела, життєрадісна, віруюча людина Костянтин Павлов наклав на себе руки - в цю маячню ми вірити не будемо! Я розмовляв з ним два дні тому. Наші однопартійці розмовляли з ним вчора - він був веселий, розповідав про свої плани", - зазначив Рабинович.

Пізніше з'явилися дані з камер відеоспостереження в будинку Павлова. Згідно з відео, чиновник вистрілив у себе сам. Це підтверджують і перші результати експертиз з місця НП.

"Зняли відео з камер спостереження, де чітко видно, як загиблий мер ходить по дому з рушницею, приставляв собі її до серця, приміряючись, відставляючи і знову приміряючи. Потім на відео видно, як він вставив один патрон. Багато курить. З кимось переписується по телефону. Потім вистрілив. Позадкував до виходу, впав. Є відео, де він вивалюється з вхідних дверей", - повідомляють медіа.

Відзначається, що стали відомі також перші результати експертизи.

"На курку його палець, змиви, порохові гази, балістика. Сусід почув постріл о 6:37 ранку. Експертиза показує, що смерть наступила десь в цей же час", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, слідство розглядає три версії загибелі Костянтина Павлова - вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.