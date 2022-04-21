Служба безпеки ПриватБанку попередила українців про нову схему шахрайства

За інформацією фахівців з кібербезпеки ПриватБанку, шахраї створили фейковий сайт з використанням айдентики банку, через який пропонують користувачам взяти участь в піраміді.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Про це повідомляє пресслужба банку.
"Сайт p-invest.site, зареєстрований невідомими особами в США, є на 100% шахрайським, оскільки використовує посилання на неіснуючі інвестиційні проєкти і компанії без їхньої згоди, а також незаконно використовує айдентику банку та інших юридичних осіб", - заявили в ПриватБанку.
Відзначається, що шахраї використовують для заманювання в шахрайський проєкт пропозицію високого доходу за схемою, яка властива виключно шахрайській фінансовій піраміді із застосуванням соціальної інженерії і ймовірного хакерства.
"Про злочинний характер схеми говорить і односторонній канал зв'язку в проєкті - після заповнення форми людиною оператор шахрайського центру виходить на зв'язок для "відпрацювання" клієнта", - йдеться в повідомленні.
ПриватБанк попереджає клієнтів і українців про небезпеку контакту з шахраями і участі в таких проєктах.
Також повідомляється, що банк звернувся до відповідних правоохоронних органів із заявою для припинення діяльності шахраїв.
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