Служба безпеки ПриватБанку попередила українців про нову схему шахрайства

07:59 22 липня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба банку. За інформацією фахівців з кібербезпеки ПриватБанку , шахраї створили фейковий сайт з використанням айдентики банку, через який пропонують користувачам взяти участь в піраміді.Про це повідомляє пресслужба банку.



"Сайт p-invest.site, зареєстрований невідомими особами в США, є на 100% шахрайським, оскільки використовує посилання на неіснуючі інвестиційні проєкти і компанії без їхньої згоди, а також незаконно використовує айдентику банку та інших юридичних осіб", - заявили в ПриватБанку.



Відзначається, що шахраї використовують для заманювання в шахрайський проєкт пропозицію високого доходу за схемою, яка властива виключно шахрайській фінансовій піраміді із застосуванням соціальної інженерії і ймовірного хакерства.



"Про злочинний характер схеми говорить і односторонній канал зв'язку в проєкті - після заповнення форми людиною оператор шахрайського центру виходить на зв'язок для "відпрацювання" клієнта", - йдеться в повідомленні.



ПриватБанк попереджає клієнтів і українців про небезпеку контакту з шахраями і участі в таких проєктах.



Також повідомляється, що банк звернувся до відповідних правоохоронних органів із заявою для припинення діяльності шахраїв.