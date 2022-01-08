Слуги народу зацікавилися роботою економічного блоку Кабміну

05:31 01 вересень Київ, Україна

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у більшості представників партії є питання до роботи економічного блоку Кабміну. Напередодні лідер глави фракції Давид Арахамія висловився про можливі ротації в складі уряду.



"Він (Арахамія - УП) говорив про економічний блок. І він не говорив в чистому вигляді про якийсь збір підписів або якісь проєктні рішення . Він більше натякав, що до Міністерства економіки, Міністерства фінансів є питання з боку фракції монобільшості. Я думаю, що вони на ці питання найближчим часом або дадуть відповідь, або дадуть неякісне пояснення. І ми тоді будемо в якісь процеси далі переходити ", - сказав Корнієнко.



Голова партії також додав, що особливо цікавить нардепів робота митної та податкової служб.



Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що в найближчій перспективі відбудуться кадрові ротації в економічному блоці Кабміну.