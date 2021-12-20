"Слуга народу" пропонує зробити офіційними електронні листи з держорганів

Згідно з новим законопроектом, поданим "Слугою народу" на розгляд Верховної Ради, кожен житель України повинен буде придбати комп'ютерний пристрій для того, щоб чиновники могли відправляти відповіді на звернення в електронному вигляді. Депутати пропонують наділити юридичною силою, відповіді держорганів громадянам, оформлені в електронному вигляді,
"Листи, надіслані на офіційну електронну пошту, будуть вважатися відправленими і врученими, і не вимагають додаткового документального підтвердження їх відправлення", - йдеться в проекті закону.
Офіційна електронна пошта буде вводитися поступово. Тим, у кого такої пошти немає, листи будуть відправляти в паперовій формі.
Електронне листування з органами влади діє в багатьох країнах, каже Юрій Радзієвський, адвокат, керуючий партнер АО "Радзієвський та Яровий". Це економить час і ресурси.
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