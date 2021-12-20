"Слуга народу" пропонує зробити офіційними електронні листи з держорганів

08:49 23 липень Київ, Україна

Згідно з новим законопроектом, поданим "Слугою народу" на розгляд Верховної Ради, кожен житель України повинен буде придбати комп'ютерний пристрій для того, щоб чиновники могли відправляти відповіді на звернення в електронному вигляді. Депутати пропонують наділити юридичною силою, відповіді держорганів громадянам, оформлені в електронному вигляді,

Замість паперових листів за адресою прописки держоргани зможуть розсилати електронні листи. Такий лист буде вважатися офіційно врученим . Відповідні нововведення прописані в законопроектах №3860 і №3861, зареєстрованих депутатами партії "Слуга народу". Кому держава буде слати електронні листи?

Згідно законодавчої ініціативи, українці отримуватимуть державний електронну адресу. Його видаватимуть під час оформлення або заміни паспорта . Його також отримають підприємства під час реєстрації. Держоргани матимуть до них доступ через держреєстри. Електронні листи, відправлені на офіційні електронні адреси, отримають юридичну силу.

"Листи, надіслані на офіційну електронну пошту, будуть вважатися відправленими і врученими, і не вимагають додаткового документального підтвердження їх відправлення", - йдеться в проекті закону.

"Вручати" електронні листи зможуть суди, адвокати, приватні виконавці судових рішень, арбітражні керуючі та судові експерти.

Офіційна електронна пошта буде вводитися поступово. Тим, у кого такої пошти немає, листи будуть відправляти в паперовій формі.

Електронне листування з органами влади діє в багатьох країнах, каже Юрій Радзієвський, адвокат, керуючий партнер АО "Радзієвський та Яровий". Це економить час і ресурси.