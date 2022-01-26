Сльозогінний газ для мігрантів у Греції

У Греції біженці з табору Морія, що на острові Лесбос, спробували прорватися в порт міста Мітіліні, але поліція не пускала їх через спалах коронавірусу в таборі, який виник напередодні. Правоохоронці змушені були застосувати сльозогінний газ. Як повідомляється, мігранти спробували потрапити в інше місто через те, що табір згорів в результаті пожежі.

Відзначається, що до порту намагалися пробитися сотні людей, що залишилися без даху над головою після пожежі в таборі. Вони рвалися в порт, бо почули, що в Мітіліні прийде судно, на якому вони зможуть дістатися до Балканського півострова.

Газ застосували, коли мігранти стали жбурляти каміння у правоохоронців. У відповідь на застосування газу мігранти підпалили траву, в результаті чого згоріли оливкові дерева.

У четвер очікується прибуття додаткових сил поліції. Також прибуде пасажирський пором і два десантних кораблі ВМС Греції, на яких розмістять приблизно дві тисячі біженців.

Як повідомлялося, в ніч на 9 вересня в таборі Моріа, в якому проживали близько 13 тисяч мігрантів, сталася масштабна пожежа. Причина пожежі поки невідома. На острів були направлені додаткові сили поліції, щоб перешкодити мігрантам, які тікають до міста Мітіліні.

Раніше стало відомо, що в Болгарії загорівся автобус з туристами. Автобус згорів вщент, проте люди не постраждали.