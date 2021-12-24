Помер брат Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп особисто повідомив на сайті Білого дому, що його молодший брат Роберт помер у віці 72 років в одному з госпіталів Нью-Йорка, куди був доставлений раніше.

"Він був не тільки моїм братом, він був моїм найкращим другом. Ми будемо дуже за ним нудьгувати, але зустрінемося з ним знову. Пам'ять про нього буде жити в моєму серці вічно", - підкреслив 74-річний Дональд Трамп.

Відомо, що родич американського лідера раніше був доставлений в Пресвітеріанський госпіталь через "важкого захворювання". У лікарні його відвідував Дональд Трамп.

Нагадаємо, що Роберт Трамп в останній раз потрапляв в поле зору ЗМІ в зв'язку з публікацією книги племінниці президента Мері. Роберт намагався перешкодити їй випустити скандальні мемуари, в яких Мері Трамп поставила під сумнів психологічне здоров'я глави Білого дому.