Скільки коштує сьогодні зібрати дитину в школу

07:25 28 серпень Київ, Україна

Напередодні початку нового навчального року фахівці порахували, скільки буде коштувати зібрати дитину в школу.

З 1 вересня українські школярі повернуться за парти у всіх регіонах, крім червоних зон, де передбачено дистанційне навчання до поліпшення епідеміологічної ситуації.



Вчитися з дому також будуть ті діти, в класі яких знайдуть інфікованого: їх відправлять на двотижневу самоізоляцію.



Обидва варіанти навчання обернутися додатковими витратами для батьків: деякі школи вже збирають гроші на маски, антисептики і інші приналежності, хоча цим повинні забезпечити місцева влада.



Дистанційне навчання також може обійтися в копієчку, оскільки дитині знадобитися комп'ютер, ноутбук або планшет з якісним інтернетом, що особливо проблемно для сімей, які проживають в селах.



Канцелярські товари. Список повинен дати класний керівник, але в середньому він виглядає так:



Зошит на 12 аркушів - 3 гривні мінімум / 186 гривень середня

Обкладинки для зошитів - 2 гривні / 4,5 гривні

Щоденник - 23 гривні / 123 гривні

Ручки кулькові - 1 гривня / 6 гривень

Простий олівець - 2 гривні / 12 гривень

Пенал - 18 гривень / 269 гривень

Лінійка дерев'яна - 2 гривні / 39 гривень

Точилка - 2 гривні / 99 гривень

Ластик - 2 гривні / 40 гривень

Альбом для малювання, 24 листа - 15 гривень / 67 гривень

Фарби акварельні - 15 гривень / 143 гривні

Набір кистей - 20 гривень / 64 гривень

Набір кольорових олівців - 20 гривень / 62 гривні

Кольоровий папір - 13 гривень / 36 гривень

Ланчбокс - 29 гривень / 350 гривень

Термос - 72 гривні / 369 гривень

Вологі серветки, упаковка - 10 гривень / 49 гривень

Антисептик - 25 гривень / 69 гривень

Рюкзак або портфель - 120 гривень / 920 гривень.



Шкільну форму скасували в минулому році, але більшість шкіл вимагає одягатися в строгому стилі.



Якщо внутрішні правила школи дозволяють, то дитина може віддати перевагу ходити в кросівках на всі заняття, а не тільки на фізкультуру, дотримуючись останніх модних трендів.



На кожну пару дитячого взуття доведеться витратити близько тисячі гривень, підліткової - 1,5 тисячі гривень. Є і більш низькі ціни, але якість може підвести.



Що стосується одягу, то в великі міста України вже прийшли міжнародні мережеві магазини, які пропонують ціни на різний бюджет.



На що варто звернути увагу при виборі рюкзака:



1. Спинка: жорстка, краще ортопедична; щільно прилягає до спини; дно впирається в поперек.

2. Матеріал: щільна водостійка тканина.

3. Лямки: широкі регульовані ремені для правильного розподілу навантаження.

4. Дно: щільне, можливо, прогумоване для підтримки форми.

5. У нього повинні міститися не тільки шкільне приладдя, але ще і перекус, пляшка з водою, серветки та інші предмети гігієни.

Обійдеться такий рюкзак в середньому в 1,5 тисячі гривень. Але це внесок в здоров'я дитини.