Ситуацію в Білорусі обговорять на засіданні глав держав і урядів країн ЄС

Ситуацію в Білорусі планують обговорити глави держав і уряд країн-учасниць Євросоюзу. У найближчу середу пройде позачергове відеонаради.

Голова Євроради Шарль Мішель 17 серпня в листі-запрошенні лідерам країн ЄС взяти участь в цій відеоконференції повідомив, що вони обговорять, як краще реагувати на ситуацію в країні і не допустити зовнішнього втручання. При цьому не уточнюється, чи не є така позиція сама по собі втручанням у внутрішні справи Білорусі.

"Народ Білорусі має право визначати своє майбутнє. Для цього необхідно припинити насильство і почати мирний і інклюзивний діалог. Керівництво Білорусі має відображати волю народу. Не повинно бути стороннього втручання, - написав Мішель членам Євроради, - Те, чому ми стали свідками в Білорусі, є неприйнятним. Вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими. Подальше насильство над мирними демонстрантами було шокуючим і заслуговує на осуд. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. ЄС почав роботу над санкціями ".

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель підтвердив минулого понеділка, що, як це було погоджено міністрами закордонних справ країн ЄС на відеоконференції 14 серпня, Євросоюз "працює над новими списку санкцій щодо осіб, відповідальних за насильство, придушення мирних протестів і фальсифікацію результатів виборів "в Білорусі. Боррель також повідомив, що доповість на відеоконференції керівників країн ЄС про прогрес в роботі з підготовки нових санкцій по Білорусі. На думку Борреля, масовий мирний протест населення Білорусі показує, що народ хоче змін і хоче їх зараз, і Євросоюз підтримує його. Він підкреслив, що, "з огляду на все більше і більше шокуючих повідомлень про нелюдських умовах і обігу в місцях утримання під вартою, Європейський союз очікує ретельного і прозорого розслідування всіх передбачуваних порушень, щоб притягнути винних до відповідальності". За його словами, представництво ЄС в Білорусі довело до білоруських властей відповідні очікування Брюсселя.