Ситуація на Донбасі: за добу ОБСЄ зафіксувала 464 порушення

12:30 08 липня Київ, Україна

Учасникам ТКГ так і не вдалося обговорити механізми координації припинення вогню, тим часом ситуація на Донбасі продовжує погіршуватися.

Про це повідомляється на сайті ОБСЄ у четвер, 8 липня.

Згідно зі звітом Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню, за минулу добу місія зафіксувала 464 таких випадки в Донецькій і Луганській областях.



Також повідомляється про обмеження свободи пересування СММ ОБСЄ на сході України, а також про факти навмисних пошкоджень технічних засобів місії і обладнання для спостереження.

"Протягом останніх двох тижнів спостерігається зростаюче кількість порушень режиму припинення вогню. Підвищується загальна кількість порушень і погіршується ситуація безпеки на ділянках розведення сил і засобів та поблизу них", - заявила Грау.

Вона також констатувала, що "сторони поки не продемонстрували готовності до усунення зафіксованих порушень режиму припинення вогню".



За словами Грау, на тлі зростання кількості порушень режиму припинення вогню учасники ТКГ на черговому засіданні "так і не прийшли до обговорення механізмів координації припинення вогню, розмінування та розведення сил і засобів".