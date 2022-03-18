Ситуація на Донбасі під контролем ЗСУ

На Донбасі проросійські війська продовжують порушення режиму припинення вогню. За даними ранкового зведення пресцентру штабу операції Об'єднаних сил, тільки за минулу добу сепаратисти двічі порушили режим тиші. Серед українських військовослужбовців постраждалих немає.

Так, недалеко від населеного пункту Шуми противник застосував стрілецьку зброю, а в районі Катеринівки - підствольний гранатомет і стрілецьку зброю.

Крім того, вчора військовослужбовці Збройних сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу поблизу Станиці Луганської та локалізували загоряння недалеко від населеного пункту Лопаскине.

Зазначено, що з початку поточної доби на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша. Вогневих провокацій не зафіксували.

Нагадаємо, що Україна радить РФ повернутися до контролю за припиненням вогню на Донбасі. Члени незаконних збройних формувань з нарукавними пов'язками з написом СЦКК не мають права замінювати російських офіцерів, заявив представник України.

Також повідомлялося, що Україна назвала причину зупинки переговорів по Донбасу.