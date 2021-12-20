Ситуація на Донбасі не змінюється: дев'ять обстрілів за добу, без втрат

07:55 18 березень Київ, Україна

Ситуація на Донбасі зберігається напруженою. Обстріли з боку супротивника не припиняються. За даними ранкового зведення штабу ООС, за минулу добу сепаратисти дев'ять разів обстріляли українські позиції, чим порушили режим припинення вогню.

Неподалік від Пісків і Гнутового сепаратисти відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. У передмісті Луганського загарбники обстрілювали наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Світлодарська окупанти вели вогонь в напрямку наших позицій з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів, а недалеко від Новотошківського - з підствольних гранатометів.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь", - сказано в повідомленні.

Також напередодні було зафіксовано збільшення провокацій з боку сепаратистів, метою яких було загострення ситуації безпеки на Луганському напрямку - центром порушень став напрямок Калинівка-Луганське, де сепаратисти відверто провокували ЗСУ на відкриття вогню. Для припинення провокацій, українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ, оперативно вводився режим "Тиша".

З початку доби обстрілів не зафіксовано, українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі ООС.

Раніше в ОБСЄ заявили, що почастішали заяви про силове вирішення конфлікту на Донбасі. Для досягнення повної "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін конфлікту, вважає спецпредставник ОБСЄ в Україні.

Також повідомлялося, що Україна виступила з ініціативою по Донбасу. Ініціативи на окупованих територіях Донецької та Луганської областей повинні почати реалізовуватися до Великодня - 2 травня.