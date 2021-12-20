Ситуація на Донбасі: Меркель і Макрон провели розмову з Путіним

11:24 31 березень Київ, Україна





Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.



Путін під час бесіди традиційно звинуватив Україну в «провокуванні ескалації збройного протистояння на лінії зіткнення» і заявив, що Україна повинна напряму домовлятися з сепаратистами. Канцлерка ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон провели спільну відеоконференцію з главою Кремля Володимиром Путіним.Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.Путін під час бесіди традиційно звинуватив Україну в «провокуванні ескалації збройного протистояння на лінії зіткнення» і заявив, що Україна повинна напряму домовлятися з сепаратистами.

"З російського боку виражена серйозна заклопотаність у зв'язку з ескалацією збройного протистояння на лінії зіткнення, яку провокує Україна, і фактичною відмовою від виконання узгоджених в липні 2020 року в Контактній групі "Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню", - заявили в Кремлі.

Зі свого боку, Меркель і Макрон закликали Росію взяти на себе зобов'язання щодо стабілізації режиму припинення вогню на Донбасі, як повідомляється на сайті президента Франції.

«Було наголошено на необхідності того, щоб Росія взяла на себе тверде зобов'язання щодо стабілізації режиму припинення вогню в Україні та вироблення шляхів виходу з кризи відповідно до Мінських домовленостей», - відзначили в пресслужбі Єлисейського палацу.

На сайті німецького уряду зазначається, що лідери Франції та ФРН також закликали Росію до переговорів в нормандському форматі з метою повної реалізації Мінських домовленостей.



Серед інших тем переговорів Макрон і Меркель торкнулися питання засудженого російського опозиціонера Олексія Навального. Вони наголосили на необхідності дотримання його прав відповідно до Європейської конвенції про права людини.



Крім того, під час розмови обговорили ситуацію в Білорусі, сторони висловилися на користь процесу загальнонаціонального інклюзивного діалогу і вільних виборів.