Система е-декларування продовжить роботу - Зеленський почав засідання РНБО

Глава держави Володимир Зеленський під час термінового засідання РНБО заявив про необхідність термінового реагування на ситуацію, що склалася, після рішення КСУ про неконституційність окремих положень закону про запобігання корупції та статті 366-1 Кримінального кодексу України.
Він зазначив, що демонтаж контрольних функцій Національного агентства з питань запобігання корупції і кримінальної відповідальності за свідоме порушення вимог законодавства при декларуванні ніколи не буде сприйнятий ні українським суспільством, ні європейськими партнерами.
Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що через вищезгадане рішення Конституційного Суду виникла проблема навіть з втіленням в життя результатів місцевих виборів, які відбулися в Україні 25 жовтня. Адже без повноважень НАЗК з проведення спеціальної перевірки, які визнані КСУ неконституційними, не можна призначати обраних осіб на посади в органах місцевого самоврядування - секретаря місцевої ради або главу місцевої ради.
Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що через вищезгадане рішення Конституційного Суду виникла проблема навіть з втіленням в життя результатів місцевих виборів, які відбулися в Україні 25 жовтня. Адже без повноважень НАЗК з проведення спеціальної перевірки, які визнані КСУ неконституційними, не можна призначати обраних осіб на посади в органах місцевого самоврядування - секретаря місцевої ради або главу місцевої ради.
Він закликав членів РНБО напрацювати конкретні рішення.
Також президент звернувся до правоохоронних органів з проханням встановити всі подробиці прийняття зазначеного рішення Конституційного Суду.
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