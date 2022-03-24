Система е-декларування продовжить роботу - Зеленський почав засідання РНБО

18:54 29 жовтня Київ, Україна

Глава держави Володимир Зеленський під час термінового засідання РНБО заявив про необхідність термінового реагування на ситуацію, що склалася, після рішення КСУ про неконституційність окремих положень закону про запобігання корупції та статті 366-1 Кримінального кодексу України.

«Річ не тільки в цьому рішенні, але і в цілому в діях певних осіб, спрямованих на підрив суспільного договору в Україні та на створення реальної загрози національній безпеці і обороні нашої держави. Ми повинні не допустити ні того, що цю проблему почне вирішувати вулиця на свій розсуд, ні того, що це або будь-яке інше рішення Конституційного Суду буде використано ворогами України для дискредитації нашої країни за кордоном», - підкреслив президент.

Він зазначив, що демонтаж контрольних функцій Національного агентства з питань запобігання корупції і кримінальної відповідальності за свідоме порушення вимог законодавства при декларуванні ніколи не буде сприйнятий ні українським суспільством, ні європейськими партнерами.



Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що через вищезгадане рішення Конституційного Суду виникла проблема навіть з втіленням в життя результатів місцевих виборів, які відбулися в Україні 25 жовтня. Адже без повноважень НАЗК з проведення спеціальної перевірки, які визнані КСУ неконституційними, не можна призначати обраних осіб на посади в органах місцевого самоврядування - секретаря місцевої ради або главу місцевої ради.

«Тому потрібно дуже детально опрацювати всю проблематику, яку ми, на жаль, отримали після рішення Конституційного Суду. Відразу скажу про головне, щоб ні у кого не було ні найменшого сумніву, - система електронного декларування в Україні буде працювати. Законопроєкти для її відновлення повинні бути підготовлені і направлені до Верховної Ради як невідкладні», - підкреслив президент України.

Він закликав членів РНБО напрацювати конкретні рішення.

«Головні питання такі. Чому взагалі з'явилося дане рішення Конституційного Суду України? Які мотивації бачимо в цьому рішенні ми? Яка законодавча база потрапила під рішення Конституційного Суду і чому саме?» - зазначив глава держави.

Також президент звернувся до правоохоронних органів з проханням встановити всі подробиці прийняття зазначеного рішення Конституційного Суду.