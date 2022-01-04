Силовики в Білорусі продовжують відловлювати людей після мирних акцій

10:49 23 серпень Київ, Україна

Правозахисний центр «Весна» подав свіжу інформацію про протести 22 серпня в Гродно і Могильові. У двох білоруських містах тривають мирні мітинги, проте влада реагує на них агресивно. Силовики затримали не тільки демонстрантів, але і тих, хто вже покидав місце збору активістів.

Так, увечері 22 серпня під Гродно силовики в масках на двох автобусах наздогнали групу молодих людей, які вже вийшли з площі, і заштовхали в своїх транспортних засобів. Серед них активіст і музикант Ігор Банцарь, а також Денис Будник, Максим Кривець, Артур Куршаков і Олексій Павка.

Як повідомляють, двох чоловіків затримали біля бару в центрі. Очевидці підтвердили, що вони були на мітингу, а після пішли в бар. Їх затримали люди в штатському і повели в мікроавтобус.

У ще одному місті Могильові проходила мирна акція проти фальсифікацій і міліцейського свавілля у ТЦ "Гіппо". Співробітники Жовтневого райвідділу міста затримали щонайменше трьох осіб, розповів лідер обласної організації опозиційної "Об'єднаної громадянської партії" Володимир Шанцев.

Нагадаємо, 22 серпня Лукашенко перебував з візитом в Гродно. В той же день в місті відбувся мітинг на його підтримку. Лукашенко під час виступу попросив людей пробачити силовикам, якщо "вони десь помилилися".

Крім цього, він звільнив місцевого губернатора, бо дозволив безперешкодно проводити мітинги, а також доручив МВС і КДБ в Гродненській області "в суботу та неділю забезпечити порядок на вулицях Гродно та інших містах області".