Найсильніші вибухи на Кіпрі

У місті Пафос на острові Кіпр сьогодні вночі прогриміли два сильні вибухи, які розбудили половину острова. Про це журналістам міжнародних ЗМІ стало відомо від місцевої поліції.

Так, о 3:00 ночі був підірваний автомобіль, власником якого є 31-річна жінка. А через кілька хвилин, пролунав ще один вибух - цього разу у дворі будинку, що належить 28-річному чоловікові.

Згідно з інформацією правоохоронців, в результаті вибухів автомобілю і будинку було завдано серйозної шкоди. Про постраждалих не повідомляється.

Розслідуванням інцидентів зараз займається Відділ кримінальних розслідувань кіпрського адміністративного округу Пафос.

Нагадаємо, 29 липня в грецькому портовому місті Пірей стався вибух саморобного вибухового пристрою біля входу в судноплавну компанію. Тоді ніхто не постраждав.

Раніше в Греції невідомі скоїли напад на журналіста і видавця газети Makeleio Стефаноса Хіос. Його госпіталізували з двома кульовими пораненнями