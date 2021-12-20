Швейцарія передала Україні гумпомощь для очищення води на Донбасі

09:42 24 липень Київ, Україна

Вчора, 23 липня 2020 року, президенти України і Швейцарії відвідали прифронтову зону Донбасу. В результаті поїздки була досягнута домовленість про передачу Швейцарією гуманітарного вантажу Україні.

Глави двох держав вшанували пам'ять загиблих під час бойових дій працівників водопостачальної організації. За словами Володимира Зеленського, спільна зі Швейцарією програма допомоги розрахована на три роки. В рамках співпраці Швейцарія вже передала Україні 300 тонн гуманітарної допомоги, зокрема, реагенти для знезараження питної води, гідролізний установки для постачальника питної води КП «Компанія« Вода Донбасу », а також захисне обладнання для лікарів Слов'янська.

Симонетта Соммаруга пообіцяла, що восени на Донбас приїде ще один гуманітарний вантаж зі Швейцарії.