Шведський інститут оборонних досліджень (FOI) підтвердив наявність "Новачка" в пробах Навального

10:26 16 вересень Київ, Україна

Шведський інститут оборонних досліджень (FOI), основна філія якого знаходиться на північному заході Стокгольма, розповів, як проводився аналіз проб, на підставі якого експерти лабораторії прийшли до висновку, що опозиціонер Олексій Навальний був отруєний нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок". Про деталі процедури у вівторок, 15 вересня, повідомила лікарка Оса Скотт, глава відділення хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту й безпеки.



"Можу підтвердити, що ми в FOI провели аналіз за завданням наших німецьких партнерів", - заявила вона.



"Відбір проб, їхнє транспортування й аналіз проводилися відповідно до дуже суворих механізмів при підтримці безперервності ланцюжка випробувань і відповідно до тих процедур, які пропонуються міжнародною акредитацією лабораторій FOI", - підкреслила Скотт. В інституті при цьому уточнили, що "безперервність ланцюжка" важлива, щоб "жодні зовнішні чинники не могли вплинути" на якість проб.



"Наш аналіз підтверджує попередні результати Німеччини", - констатувала Оса Скотт. Зразки крові, взяті в Олексія Навального, "однозначно містили нервово-паралітичний газ з групи "Новачок", підтвердила вона.



На об'єкті FOI в Умео знаходиться єдина у Швеції лабораторія, що спеціалізується на аналізі можливого застосування хімічної зброї (ХЗ). Вона також сертифікована на міжнародному рівні для перевірки дотримання Конвенції про заборону ХЗ. У Шведському інституті оборонних досліджень уточнили, що реакція нервово-паралітичного газу з білками крові та їх зв'язування, яка обумовить токсичну дію хімагента, як раз і дозволила використовувати зразки крові в лабораторії "для перевірки" того, чи могла конкретна особа - в цьому випадку Навальний - піддатися його використанню.



"Нервово-паралітичні отрути групи "Новачок" надзвичайно токсичні", - розповіла Скотт в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel. "Одна крапля може вбити", - додала вона.



