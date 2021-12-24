Штаб Тіхановської озвучив результати паралельного підрахунку голосів

Боротьба білоруського народу за справедливі вибори президента триває. Так, члени штабу Тіхановської об'єднали всі опозиційні сили в єдину платформу Голос. Уже зараз ними виявлено більше трьохсот ділянок, на яких були спотворені результати підрахунку голосів виборців.

І це тільки проміжний результат, стверджують в штабі опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської.

Команда платформи Голос зараз обробляє гігабайти даних, щоб допомогти людям відстояти свій вибір. Проміжні дані свідчать, що результати ЦВК і реальність надзвичайно далекі один від одного.

"Не дивлячись на блокування інтернету, ми вже отримали і перевірили понад 500 тисяч сфотографованих бюлетенів і знайшли майже 300 виборчих дільниць, де підсумки голосування сфальсифіковані. Разом з усією країною ми виступаємо проти жорстокості і насильства, які дозволяє собі влада. І закликаємо зупинити всі дії, які пригнічують право людей на свободу і волевиявлення. Ми зібрали масивну базу даних, на основі якої вже зараз можемо впевнено заявляти: результати президентських виборів - сфальсифіковані ", йдеться в документі.

Унікальних підтверджених учасників на платформі Голос на момент публікації вже 1 065 510 осіб. Відправили фото свого заповненого виборчого бюлетеня 507 477 учасників ініціативи.

Фінальний звіт Голоси буде опублікований 18 серпня - після обробки всіх даних.

Нагадаємо, напередодні ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів, згідно з якими за Лукашенка проголосували понад 80% виборців, в той час як за його основного конкурента - Світлану Тіхановском - лише 10%.

Раніше в штабі Тіхановскої заявили, що не визнають офіційних результатів. За їхніми даними, у всіх регіонах країни виборці віддали за Тіхановскої від 70% до 90% голосів.