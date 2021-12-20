Штаб ООС заявив про те, що контролює ситуацію на сході

Він також розповів про провокації з боку противника, що мали місце за добу 27.07.2020 року.

"У районі населеного пункту Водяне з боку противника був відкритий вогонь по позиціях українських воїнів з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. У Південного зробив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ", - повідомляє Лабай.

А також був відкритий вогонь близько Новомихайлівка. Противник застосував ручні протитанкові гранатомети і зробив мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

З початку доби, 28 липня, ворожі обстріли не проводилися. На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.