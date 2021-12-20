Штаб ООС заявив про те, що контролює ситуацію на сході

У Штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі після вступу в силу перемир'я і вжиття заходів щодо його обеспеченію.Представітель командування Об'єднаних сил Василь Лабай повідомив, що ситуація на сході залишається контрольованою.
Він також розповів про провокації з боку противника, що мали місце за добу 27.07.2020 року.
А також був відкритий вогонь близько Новомихайлівка. Противник застосував ручні протитанкові гранатомети і зробив мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.
З початку доби, 28 липня, ворожі обстріли не проводилися. На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.
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