Штаб ООС: за минулу добу поранений один український боєць

09:52 17 липня Київ, Україна

З боку російських окупантів на Донбасі за минулу добу спостерігається незвичне затишшя - найманці РФ всього один раз порушили режим тиші і запустили БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Однак, при цьому, один український воїн отримав поранення середньої тяжкості і був госпіталізований.



Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Станом на 7:00 ранку, 17 липня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Так, поблизу населеного пункту Чермалик противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.



В районі Водяного, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів. Біля Широкиного російські найманці відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.



Недалеко від Павлополя ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру. А в напрямку населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації застосували артилерію калібру 122-мм.



В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - середньої тяжкості.