Шотландія готує референдум про незалежність

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що в уряді готується новий законопроєкт, який передбачає повторне проведення референдуму за надання регіону незалежності. У документі будуть прописані питання та тимчасові рамки проведення референдуму.

Так, референдум не будуть планувати раніше, ніж пройдуть вибори в парламент Шотландії в травні 2021 року.

При цьому "якщо в майбутньому парламенті Шотландії законопроєкт отримає підтримку більшості, для уряду Британії більше не буде моральних або демократичних виправдань, щоб ігнорувати право народу Шотландії визначати своє майбутнє", говорить програма законопроєкту.

Шотландська опозиція звинуватила Стерджен в тому, що вона підіймає питання незалежності, не поспішаючи розв’язувати соціальні питання.

На референдумі у 2014 році 55% шотландців проголосували проти незалежності від Великобританії. Влітку 2016 року у плебісциті по Brexit 62% жителів Шотландії висловилися за подальше членство в ЄС.

У березні 2017 року шотландський парламент підтримав проведення нового референдуму про незалежність, але пізніше Стерджен тимчасово відмовилася від нього, заявивши, що спочатку має стати зрозуміло, на яких умовах буде проходити Brexit.

У вересні 2019 року перший міністр Шотландії виступила за проведення повторного референдуму про незалежність регіону від Великобританії та заявила, що Шотландія має намір стати членом ЄС у разі Brexit.

У листопаді 2019 року в Глазго відбувся марш на підтримку незалежності Шотландії, в якому взяли участь близько 20 тисяч осіб.