Шмигаль заявив про можливість новорічного локдауну

14:45 25 листопада Київ, Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про можливе введення карантину в період зимових свят. Новий рік і Різдво українцям доведеться зустріти в таких же умовах, як вони зустрічали весну.

"Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв - зокрема, і до можливого введення карантину на зимові свята. Зараз вся країна в помаранчевій зоні і діє карантин вихідного дня - і це зважена альтернатива жорстким карантинним заходам і обмеженням...

Про введення більш жорстких заходів зараз мова не йде. Але ми розуміємо, що кінець грудня і початок січня - період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може не витримати.

Уряд не приховує і каже відкрито, що ми розробляємо план реагування на випадок погіршення ситуації. Тому що наші кроки повинні бути зрозумілими і передбачуваними для людей і бізнесу".