Шмигаль вилетів на Луганщину. Дані ДСНС на ранок 2 жовтня

09:19 02 жовтень Київ, Україна

Сьогодні вранці прем'єр-міністр Денис Шмигаль, глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, представники МВС та Держлісагентства вилетіли в Луганську область.



За даними ДСНС станом на 7 ранку 2 жовтня, протягом 30 вересня та 1 жовтня уздовж лінії розмежування виявили 8 масштабних осередків лісових пожеж, з яких 1 осередок - між населеними пунктами Байдівка та Половинкине Старобільського району - 1 жовтня ліквідували близько 12:30.



Найбільш складна ситуація склалася від Станиці Луганської до Сіверськодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 32 населених пунктів (Болотене, Станиця Луганська, Вільхова, Малинове, Піщане, Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Муратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, Боровеньки, Смолянинове, Олександрівка, Пурдівка, Гаврилівка, Попасна, Катеринівка, Старий Айдар, Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Сіверськодонецьк, Байдівка, Половинкине, Запорізьке, Чмирівка).



В результаті пожеж загинуло 9 осіб, госпіталізовано 17 осіб, евакуйовано 150 осіб.



За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 13 тисяч гектарів.

З повідомлення ДСНС стало відомо, що гасіння пожеж ускладнюється надзвичайно складними погодними умовами (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий посушливий період), в результаті чого вогонь швидко поширюється на значні площі".