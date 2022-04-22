Шмигаль провів круглий стіл з представниками турецьких топ-компаній

14:30 29 листопада Київ, Україна

Надходить нова інформація про хід робочого візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Туреччини. За останнім повідомленням пресслужби Кабміну, у прем'єр-міністра відбувся круглий стіл з потенційними інвесторами, представниками турецьких топ-компаній із загальним портфелем інвестицій $5 млрд.



Глава уряду підкреслив, що Україна має амбітні плани з будівництва та реконструкції інфраструктури: автомобільних доріг, мостів, енергетичної та медичної інфраструктури, а також інфраструктури в сфері водопостачання та перероблення сміття.



"Інструменти, які дадуть нам можливість розвивати ці напрямки, це державно-приватне партнерство та державні гарантії. Зараз ми працюємо і вже зробили істотний прогрес в законодавчому колі в просуванні подібних інструментів в Україні", - зазначив Шмигаль.



За його словами, найбільш перспективними сферами для інвестицій в Україні є агропромисловий комплекс, переробна промисловість, енергетика, інфраструктура, туристична галузь, а також ті сфери, де Україна має конкурентні переваги, зокрема, ІТ.



"Одним із значних кроків у розвитку наших двосторонніх відносин має стати підписання Угоди про вільну торгівлю", - сказав Шмигаль.









На зустрічі також були присутні віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр інфраструктури Владислав Криклій, представники українсько-турецької ділової ради при Раді зовнішньоекономічних зв'язків Туреччини.



Зокрема, Криклій розповів представникам турецьких компаній, що в минулому році в Україні був прийнятий закон про концесії, що дало позитивний сигнал для інвесторів, і закликав присутніх брати участь в концесійних конкурсах і приватизаційних аукціонах.



Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський перебував з візитом в Туреччині, де провів переговори з турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом.



Також в ході візиту між Україною і Туреччиною було підписано рамкову військову угоду, меморандум про наміри в області оборонно-промислових проєктів і інші документи.