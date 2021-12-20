Шмигаль закликав місцеву владу до самостійного посилення карантину

Денис Шмигаль, слідом за Олегом Немчиновим, закликав мерів міст не чекати погіршення ситуації з пандемією і самостійно приймати рішення про посилення карантинних обмежень.

Про це Шмигаль заявив в ході засідання уряду.



За словами прем'єр-міністра, місцева влада має право посилювати карантинні обмеження.

"Тому я закликаю місцевих керівників не чекати якихось вказівок, а приймати необхідні рішення, впроваджуйте необхідні обмеження. Я розумію, що це іноді може бути непопулярним, але популярність точно не може бути важливішою, ніж життя людей, які ви врятуєте своєчасними діями. Тим більше для вас надані всі повноваження і законом, і урядовими рішеннями, тобто сьогодні всі керівники громад мають можливість своїми рішеннями впроваджувати посилення карантину", - зазначив Шмигаль.