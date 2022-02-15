Шмигаль пообіцяв всім охочим безкоштовну вакцинацію

"На початку року, за різними соціологічними опитуваннями, близько 30, максимум 40% громадян України були готові робити щеплення. Квітневе опитування від ЮНІСЕФ показало, що вже 63% громадян України готові вакцинуватися. Я вважаю, це досягнення для нас", - зазначив глава уряду.