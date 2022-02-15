Шмигаль пообіцяв всім охочим безкоштовну вакцинацію

На сьогодні існують домовленості на поставку 34 млн доз вакцин і ще 8 мільйонів за міжнародною програмою, тому в планах уряду до кінця поточного року встигнути вакцинувати більшу частину дорослого населення України.Про це в парламенті заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, в постанові ВР від жовтня 2020 року йдеться про необхідність вакцинувати 40 відсотків населення за держкошти.
"Ми всіх, хто хоче вакцинуватися, вакцинуємо безкоштовно", - пообіцяв він і подякував депутатам за виділені на цей процес кошти в достатній кількості.
Прем'єр визнав, що вакцинація - це критичне питання.
Шмигаль також розповів, що на сьогодні є домовленості на поставку Україні 34 млн доз вакцин, а також ще 8 мільйонів за міжнародною програмою.
Він підкреслив, що продовжує функціонувати Національний штаб по боротьбі з коронавірусом, в роботі якого періодично бере участь президент.
Говорячи про тестування, прем'єр зазначив, що Україна може проводити по 100 тисяч тестів на коронавірус за добу і додав, що тепер немає черг на тести.
Також він зазначив, що в цей час більше українців готові вакцинуватися від коронавірусу, про що свідчать дані опитування.
За його словами, в постанові ВР від жовтня 2020 року йдеться про необхідність вакцинувати 40 відсотків населення за держкошти.
"Ми всіх, хто хоче вакцинуватися, вакцинуємо безкоштовно", - пообіцяв він і подякував депутатам за виділені на цей процес кошти в достатній кількості.
Прем'єр визнав, що вакцинація - це критичне питання.
Шмигаль також розповів, що на сьогодні є домовленості на поставку Україні 34 млн доз вакцин, а також ще 8 мільйонів за міжнародною програмою.
Він підкреслив, що продовжує функціонувати Національний штаб по боротьбі з коронавірусом, в роботі якого періодично бере участь президент.
Говорячи про тестування, прем'єр зазначив, що Україна може проводити по 100 тисяч тестів на коронавірус за добу і додав, що тепер немає черг на тести.
Також він зазначив, що в цей час більше українців готові вакцинуватися від коронавірусу, про що свідчать дані опитування.
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