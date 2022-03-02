Шмигаль озвучив бюджетний прогноз на 3 роки

17:34 02 червень Київ, Україна

Україна вводить середньострокове бюджетне планування, що дозволить кожному українцю побачити в перспективі трьох років, на що саме підуть його податки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 2 червня.

На цьому тижні уряд затвердив два вкрай важливі документи: Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки та Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

За словами Шмигаля, після введення середньострокового бюджетного планування, дефіцит бюджету скоротиться майже вдвічі і повернеться до планових 3% вже з 2023 року. Крім того: