Шмигаль озвучив бюджетний прогноз на 3 роки

Україна вводить середньострокове бюджетне планування, що дозволить кожному українцю побачити в перспективі трьох років, на що саме підуть його податки.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 2 червня.
На цьому тижні уряд затвердив два вкрай важливі документи: Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки та Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.
За словами Шмигаля, після введення середньострокового бюджетного планування, дефіцит бюджету скоротиться майже вдвічі і повернеться до планових 3% вже з 2023 року. Крім того:
- Державний борг планується зменшити до рівня менше 50% ВВП. Це означає, що ми менше будемо витрачати на обслуговування боргів і більше витрачати на медицину, оборону і освіту.
- Зростання зарплат в наступні 3 роки складе приблизно 8-10% на рік (з урахуванням інфляції).
- Інфляція повернеться до таргету в 5% вже в 2023 році, а у 2022 складе 6,2%.
- Буде забезпечено макроекономічну стабільність, а курс долара очікується в коридорі 28-29 грн.
- Завдяки проведеним реформам вже в 2023 році зможемо вийти на стійкий тренд зростання економіки фактично у 5% щорічно.
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