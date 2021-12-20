Шкільне харчування: в Україні запустять інформаційний портал

16:20 22 березень Київ, Україна

В рамках ініціативи Олени Зеленської в Україні з'явиться сайт з ключовою інформацією про реформування системи шкільного харчування.

Основне завдання платформи полягає в інформуванні управлінців, педагогів і батьків про зміни в системі харчування і кращі практики організації харчування в навчальних закладах.

«Спілкуючись з працівниками освіти і отримуючи зворотний зв'язок від батьків, ми побачили необхідність у створенні єдиної платформи, яка буде містити всю ключову інформацію про реформу і буде корисною і для педагогів, і для батьків. Плануємо запустити базову версію порталу вже цього літа», - зазначила перша леді.

За словами дружини президента, на порталі передбачені розділи з рекомендованим меню для шкіл і технологічними картами приготування страв, окремий розділ про харчування для дітей з особливими дієтичними потребами і відеоінструкції на різні теми, зокрема, «Сучасні форми організації шкільного харчування», «Впровадження системи HACCP», «Про закупівлі». Крім того, планується, що онлайн-платформа допоможе зібрати корисну інформацію про здорове харчування, роль різноманітного раціону і ризики, викликані нездоровим харчуванням і ожирінням.

«Цей сайт може стати основною платформою для реформування харчування в школах і комунікацій зі здорового харчування в межах цілої країни. Оскільки формування норм поведінки є тривалим процесом, зараз ми починаємо зі зміни сприйняття і підвищення обізнаності. ЮНІСЕФ спільно з IT-компанією SoftServe підтримує створення такого важливого ресурсу, який буде сприяти розвитку здорових харчових звичок у дітей та батьків», - зазначила Лотта Сільвандер, глава офісу ЮНІСЕФ в Україні.

До участі в розробці сайту залучені Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, Держпродспоживслужба, експерти з підтримки реформ МОН, Центр громадського здоров'я України, Швейцарсько-український проєкт «Діємо для здоров'я», Асоціація дієтологів України, команда Євгена Клопотенка. Також змістовну і технічну експертизу для проєкту нададуть Дитячий фонд ЮНІСЕФ та Швейцарсько-український проєкт DECIDE. IT-партнером виступить SoftServe.

«Розробка єдиної платформи послужить поширенню інформації про хід реформи системи шкільного харчування, а також поглибленню знань з питань культури і основних принципів здорового харчування. Ініціатива створення платформи є дуже важливою, адже завдяки їй ми також зможемо забезпечувати зворотний зв'язок з працівниками, залученими до організації харчування в закладах загальної середньої освіти», - зазначив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, в 2019 році за ініціативою Олени Зеленської було розпочато реформування системи шкільного харчування. 2020-й був присвячений зміні законодавчих норм і порядків. Зокрема, були затверджені оновлений Санітарний регламент і нові гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих в закладах загальної середньої освіти, розроблені методичні рекомендації щодо здійснення закупівель та методичні вказівки для використання системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). Крім того, в минулому році вперше була виділена державна субвенція для закупівлі обладнання і модернізації харчоблоків в 1908 шкільних установах.