Шкарлет про перспективи дистанційного навчання

18:05 03 серпня Київ, Україна

За умови вакцинації 80% педагогів і контрольованої епідемічної ситуації в країні, українські школярі залишаться на очній формі навчання.

Про це розповів глава відомства Сергій Шкарлет.



"Станом на зараз, в принципі, перспектив немає", - сказав він, відповідаючи на питання про можливість дистанційної освіти.



При цьому Шкарлет зазначив, що плани міністерства може змінити ситуація з поширенням штаму коронавірусу Дельта. "Тому ймовірність завжди є, в будь-якому випадку", - сказав він.



Міністр нагадав, що очне навчання буде доступне при будь-якій епідемічній ситуації при вакцинації 80% персоналу.



"У нас сьогодні, наприклад, у Київській області 90% вакциновано. Дошкільна освіта, середні заклади позашкільної - 31% вже вакциновано в цілому. Але є заклади, де 90% вакциновані, є заклади, де 70%, є заклади, де 7% вакциновані", - розповів Шкарлет.



Він підкреслив, що сфера освіти дуже контактна і навіть якщо діти, можливо, хворіють менше, вони все одно є потенційними переносниками вірусу.