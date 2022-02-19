Шкарлет: для українських педагогів вакцинація може стати обов'язковою

12:45 24 травень Київ, Україна

До початку наступного навчального року вакцинація для українських педагогів починаючи від дитячих садків і закінчуючи ВНЗ, може стати обов'язковою.

Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

"Діти менше хворіють, але вони теж є носіями. Треба подумати про те, можливо, потрібно в кваліфікаційну характеристику професії внести обов'язково або вакцинацію, або ПЛР-тест", - заявив Шкарлет.

Міністр додав, що спочатку в сфері освіти були готові 32% співробітників на вакцинацію.