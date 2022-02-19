Шкарлет: для українських педагогів вакцинація може стати обов'язковою
12:45 24 травень Київ, Україна
До початку наступного навчального року вакцинація для українських педагогів починаючи від дитячих садків і закінчуючи ВНЗ, може стати обов'язковою.
Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.
"Діти менше хворіють, але вони теж є носіями. Треба подумати про те, можливо, потрібно в кваліфікаційну характеристику професії внести обов'язково або вакцинацію, або ПЛР-тест", - заявив Шкарлет.
Міністр додав, що спочатку в сфері освіти були готові 32% співробітників на вакцинацію.
"Станом на зараз по школах і садках у нас вже 250 тисяч працівників записані на вакцинацію, по установах вищої освіти і коледжах охочих більш ніж 25 тисяч (в середньому по всіх установах це більше ніж 90% всіх співробітників). Точно знаю, що по Києву вже навіть почали ревакцинацію. Можливо, назва вакцини Pfizer
дасть нам ще більший відсоток охочих", - додав він.
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