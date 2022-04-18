Шість українських телеканалів викрили в порушенні мовного закону

Щоб з'ясувати реальний стан виконання закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", був проведений моніторинг діяльності 28 телерадіоорганізацій України.
За результатами моніторингу Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови були виявлені порушення мовного закону шістьма українськими телеканалами.
Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Фейсбуці.
Зокрема, на телеканалі "Інтер" зафіксовані 6 порушень (д/с "Слідство вели"; т/с "Речдок. Особливий випадок"; м/ф "Лисиця і заєць"; х/ф" Гостя з майбутнього"; х/ф "Шерлок Холмс і доктор Ватсон"; т/с "Таїсія"), "Україна" - 5 порушень (х/ф "Хибний лист"; т/с "Німа"; х/ф "Незабута"; т/с "Втікачі"; т/с "Будинок Надії"), "Мега" - 2 порушення (т/с "Містична Україна"; т/с "Секретні території"), "ICTV" - 2 порушення (т/с "Таємні двері"; т/с "На трьох"), "К1" і "НТН" - по одному порушенню.
За його словами, на інших телеканалах порушень закону щодо мови демонстрування фільмів не виявлено.
Також Кремінь звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до згаданих телерадіоорганізацій визначені законодавством санкції.
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