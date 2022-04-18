Шість українських телеканалів викрили в порушенні мовного закону

09:43 21 липня Київ, Україна

Щоб з'ясувати реальний стан виконання закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", був проведений моніторинг діяльності 28 телерадіоорганізацій України.



За результатами моніторингу Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови були виявлені порушення мовного закону шістьма українськими За результатами моніторингу Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови були виявлені порушення мовного закону шістьма українськими телеканалами

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Фейсбуці.

"За результатами моніторингу були виявлені порушення закону про державну мову (фільми та серіали демонструвалися російською мовою) телеканалами "Інтер", "Україна", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1", про що складено відповідні акти", - написав Кремень.

Зокрема, на телеканалі "Інтер" зафіксовані 6 порушень (д/с "Слідство вели"; т/с "Речдок. Особливий випадок"; м/ф "Лисиця і заєць"; х/ф" Гостя з майбутнього"; х/ф "Шерлок Холмс і доктор Ватсон"; т/с "Таїсія"), "Україна" - 5 порушень (х/ф "Хибний лист"; т/с "Німа"; х/ф "Незабута"; т/с "Втікачі"; т/с "Будинок Надії"), "Мега" - 2 порушення (т/с "Містична Україна"; т/с "Секретні території"), "ICTV" - 2 порушення (т/с "Таємні двері"; т/с "На трьох"), "К1" і "НТН" - по одному порушенню.



За його словами, на інших телеканалах порушень закону щодо мови демонстрування фільмів не виявлено.



Також Кремінь звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до згаданих телерадіоорганізацій визначені законодавством санкції.