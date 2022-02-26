"Північний потік-2" нічим не відрізняється від анексії Криму - Зеленський

15:36 01 червень Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський заявив, що Північний потік-2 - черговий важіль впливу, і Москва зробить все можливе, щоб використати його проти України.



Про це він сказав в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, яке публікує Офіс Президента.

"Якщо вони добудують Північний потік-2 - це загроза для енергетичної безпеки України та Європи. Росія точно нас відключить. Так, у нас є контракт. До речі, завдяки Німеччині і Франції ми в нормандському форматі домовилися про цей контракт на п'ять років. І з цих п'яти років майже два вже пройшли. Через три роки цей контракт закінчиться. Якщо вони завершать технічну сторону Північного потоку-2 в цьому році, він запрацює через два-три роки. І ми знаємо, що буде. Все це робиться для того, щоб наступного контракту в України не було", - сказав Зеленський.

Також він вважає, що РФ буде використовувати дане питання в питаннях Донбасу і Криму.

"Північний потік-2, я вважаю, нічим не відрізняється від анексії Криму. Я поясню, чому. Щоб забрати собі Крим і мати можливість торгуватися, була розпочата війна на сході України, тоді потроху "забувається" питання Криму... Але ми продовжували піднімати цю тему. Саме тому я вирішив створити Кримську платформу... Тепер росіяни йдуть за однаковим сценарієм. Тобто у них з'являються постійні важелі для торгів", - зазначив Зеленський.

"Далі, щоб торгуватися по Донбасу, щоб "вибити" для сепаратистів амністію, щоб залишити за Росією контроль над результатами місцевих виборів і так далі, потрібно підвищувати ставки. Північний потік-2 на сьогодні - це козирна ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа", - додав президент.

Крім того, Зеленський виступив за те, щоб співвласниками української ГТС стали іноземці.