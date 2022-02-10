Північний потік-2 можуть заморозити

Фрідріх Мерц, представник ХДС Німеччини та ймовірний наступник Ангели Меркель, заявив, що Німеччині та Євросоюзу слід відкласти закінчення будівництва «Північного потоку - 2» на декілька років. За цей період ЄС і Росія повинні визначитися з вектором своїх відносин.

Таке рішення політик, якого вважають одним з можливих кандидатів на пост федерального канцлера від ХДС/ХСС на виборах в бундестаг у 2021 році, вважає розумним з урахуванням ситуації навколо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Європейці не можуть обійти цей злочин і продовжувати здійснення проєкту будівництва газопроводу, впевнений він.

На думку Мерца, російський президент Володимир Путін рішучим чином змінився і діє "агресивно, абсолютно нерозважливо, неправдиво". "Тому ми повинні поводитися з Росією набагато чіткіше і зрозуміліше", - підкреслив він.

Отруєння Олексія Навального

Засновнику Фонду боротьби з корупцією Олексію Навальному стало погано 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували. 22 серпня Навального доставили для лікування в Німеччину, в берлінську клініку "Шаріте". Політик перебував у комі 19 днів.

2 вересня уряд ФРН заявив, що Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок". "Спеціальна лабораторія бундесверу представила чіткий результат: Олексій Навальний став жертвою замаху із застосуванням хімічної нервово-паралітичної речовини сімейства "Новачок", - вказала канцлерка ФРН Ангела Меркель. Пізніше до такого ж висновку прийшли лабораторії у Франції та Швеції. Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на Олексія Навального.