Сергій Кривонос: Росію треба залишити "без штанів"

10:47 25 вересень Київ, Україна

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Кривонос поділився своїми побоюваннями щодо конфліктів на Донбасі і в Криму.



"Ми чітко розуміємо, що вирішувати проблему силовим шляхом Україна не може на цьому етапі, тому що є проблеми. Це, по-перше, війна на Донбасі, і вести війну на два фронти, навіть законно повертаючи свої землі, ми не потягнемо", - сказав він.



За словами заступника секретаря РНБО, для цього в України недостатньо матеріально-технічного потенціалу.

"Це в першу чергу - людські втрати. Тому завдання номер один - продовжувати активно співпрацювати зі світовими лідерами, піднімати питання щодо нарощування санкцій проти Російської Федерації та виводити Росію цими санкціями на такий рівень, щоб постало питання - або віддадуть Крим, або вони залишаться "без штанів", умовно кажучи, - пояснив Кривонос.



Він вважає, що паралельно Україна має посилювати свою обороноздатність, яка "дасть здатність при необхідності діяти силовими методами".



