Сергій Комісаренко: через місяць-два в Україні буде пік захворюваності

09:41 22 березень Київ, Україна

Введення жорстких карантинних обмежень в окремих регіонах є своєчасним і раціональним рішенням місцевих органів управління. Тому що нові мутації коронавірусу, які на сьогодні виявлені в більшості українських міст, більш агресивні і контагіозні, що може через місяць-два привести до піка захворюваності в Україні.

Про це розповів академік НАН і НАМН України, доктор біологічних наук, голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко.



"Я вважаю, що ситуація загрозлива. Ми повинні мати чітку державну позицію з цього приводу. Введення більш суворих норм карантину, навіть локдауну, має бути на початку збільшення кількості інфікування людей, на початку збільшення поширення інфекції. Пік буде, думаю, не раніше, ніж через місяць, може навіть і пізніше. Але цей максимум може бути дуже високим, або помірним. Зараз ми робимо все для того, щоб кількість людей, які будуть інфіковані і захворіють, була як можна меншою", - пояснив академік НАН.



Доктор біологічних наук вважає рішення про введення жорстких норм карантину своєчасним і раціональним, адже нові штами COVID-19 стрімко поширюються, на відміну від "класичного варіанту", який був раніше.



"Ми з вами є свідками того, що вже є нові варіанти вірусу, які більш агресивні і контагіозні, швидше поширюються. Крім того, є свідчення клініцистів, що і перебіг захворювання спостерігається більш важкий, ніж раніше. Зараз в країні склалася ситуація, що практично у всіх областях рано чи пізно буде збільшення кількості інфікованих. Тоді може бути велике навантаження на систему охорони здоров'я", - підкреслив Комісаренко.



Самі ж люди, за словами фахівця, повинні і надалі:



- дотримуватися маскового режиму, перебуваючи в приміщенні;



- дбати про особисту гігієну (мити і дезінфікувати руки);



- дотримуватися фізичного дистанціювання між людьми;



- провітрювати приміщення і обробляти робочі поверхні;



- вакцинуватися проти коронавірусу, у кого є така в можливість.



"Вакцинація зараз є єдиним ефективним шляхом запобігання інфікуванню", - додав голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО.