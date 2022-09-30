Сергій Бабак: в Україні немає альтернативи онлайн-освіті

14:28 29 червня Київ, Україна

Глава комітету ВР з питань освіти науки і інновацій Сергій Бабак заявив, якщо до 1 вересня картина захворюваності коронавирусной хворобою COVID-19 погіршиться, новий навчальний рік для школярів і студентів може початися в дистанційному режимі.

"Ми б дуже хотіли, щоб 1 вересня у нас почалися заняття в звичайному режимі, в такому як ми звикли - і школярі, і студенти - щоб всі пішли в установи освіти. Але насправді, незважаючи на ситуацію з епідемією, на кількість хворих, ми не знаємо, яке рішення прийме комісія з ТЕБ і НС, і ми не знаємо, що прийме РНБО з цього приводу. Якщо у нас буде все погіршуватися, то є ймовірність, що ми почнемо це в дистанційному режимі ", - сказав він.

В Україні не існує альтернативи онлайн -освіті.

"У нас немає альтернативи онлайн-освіти, і воно взагалі у нас не було розвинене, тому коронавірус в принципі змусив всю систему освіти зробити серйозний крок вперед в онлайн освіту, але звичайно воно не замінює повноцінно очна освіта", - сказав глава комітету ВР.

Він також не погодився з доводами деяких батьків, які не підтримують навчання в онлайн-режимі.